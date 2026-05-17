Бастрыкин взял на контроль транспортную доступность жителей деревни в Прикамье

На протяжении длительного времени из-за отсутствия остановочного павильона и подъездной площадки движение общественного транспорта в деревню прекращено. Жители вынуждены преодолевать значительное расстояние до соседнего населенного пункта. Только так можно добраться до ближайших объектов социальной инфраструктуры. Местные власти мер к разрешению проблемы не приняли.