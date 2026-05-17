В Ростовской области в реках утонули два человека

На донских водоёмах погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. В Каменском районе ушёл из жизни 46-летний мужчина. Трагедия случилась в хуторе Красновка на реке Глубокой. Тело погибшего заметил местный житель и сразу сообщил спасателям. В Азовском районе из воды подняли тело 77-летней женщины. Инцидент произошёл в селе Кагальник. Обстоятельства обоих происшествий сейчас выясняются.