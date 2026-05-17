Авто верхом на отбойнике: 80-летняя водитель чудом не пострадала в ДТП

Авария произошла в субботу днем на 60-м километре трассы М1/E30 «Брест — Минск — граница РФ». За рулем автомобиля «Nissan» находилась 80-летняя женщина, которая двигалась в направлении из Минска в Брест.
На 60-м километре автодороги пенсионерка не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и допустила столкновение с отбойным ограждением, говорится в сообщении УВД.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.
В связи с происшествием Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что дорога — это зона повышенной опасности, где предельная концентрация внимания и строгое соблюдение правил имеют первостепенное значение.
При выборе скорости движения водителю необходимо учитывать:
- установленные ограничения скорости.
- интенсивность транспортного потока.
- обзорность дороги.
- техническое состояние своего автомобиля и особенности перевозимого груза.
- дорожные и погодные условия.
- любые факторы, снижающие видимость на дороге.