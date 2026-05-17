Авто верхом на отбойнике: 80-летняя водитель чудом не пострадала в ДТП

МИНСК, 17 мая — Sputnik. В результате ДТП на трассе М-1 80-летняя водитель чудом не получила серьезных травм поле того, как легковой автомобиль, потеряв управление, въехал в отбойное заграждение, кадры с места аварии опубликовало УВД Брестского облисполкома в своем Telegram-канале.

Источник: Telegram / Крепость

Авария произошла в субботу днем на 60-м километре трассы М1/E30 «Брест — Минск — граница РФ». За рулем автомобиля «Nissan» находилась 80-летняя женщина, которая двигалась в направлении из Минска в Брест.

На 60-м километре автодороги пенсионерка не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и допустила столкновение с отбойным ограждением, говорится в сообщении УВД.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

В связи с происшествием Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что дорога — это зона повышенной опасности, где предельная концентрация внимания и строгое соблюдение правил имеют первостепенное значение.

При выборе скорости движения водителю необходимо учитывать:

  • установленные ограничения скорости.
  • интенсивность транспортного потока.
  • обзорность дороги.
  • техническое состояние своего автомобиля и особенности перевозимого груза.
  • дорожные и погодные условия.
  • любые факторы, снижающие видимость на дороге.