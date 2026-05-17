В Энергодаре дрон ВСУ ударил по корпусу детского сада

Корпус дошкольного учреждения был поражен БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Сегодня ранним утром вражеский беспилотник ударил прямо в один из корпусов детского сада № 10 (бывший детский сад № 16) по улице Комсомольской. Повреждены окна, на территории сада — обломки БПЛА и следы возгорания на месте удара. Слава Богу, никто не пострадал. В данный момент корпус сада не задействован в учебном процессе», — сообщил Пухов.
В Московской области средства противовоздушной обороны с 03:00 17 мая отражали массированную атаку беспилотников. Помимо жилых домов, украинские военные атаковали объекты инфраструктуры в ряде муниципалитетов. В результате атаки дронов пострадали четверо граждан Индии.