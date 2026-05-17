Иностранец выдал себя за родного брата ради поездки в Россию

Как пишет 17 мая 2026 года издание «Диапазон», 48-летний гражданин Таджикистана находился временно в Актюбинской области.
Ему нужно было попасть в Россию, но официально сделать это он не мог, так как ему был закрыт въезд в соседнюю страну.
«Тогда он решил попробовать пересечь казахстанско-российскую границу с паспортом своего родного брата. Казахстанские пограничники быстро раскрыли обман и установили, что иностранец предъявил чужой паспорт», — говорится в сообщении.
В итоге за попытку незаконно перечесть границу он предстал перед судом. Процесс проходил в суде Каргалинского района.
Суд приговорил иностранца к штрафу в 865 тысяч тенге. Также по приговору суда его выдворят из Казахстана.