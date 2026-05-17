Иностранец выдал себя за родного брата ради поездки в Россию

В Актюбинской области осудили 48-летнего гражданина Таджикистана, который пытался незаконно пересечь казахстанско-российскую границу по паспорту своего родного брата, передает Zakon.kz.

Как пишет 17 мая 2026 года издание «Диапазон», 48-летний гражданин Таджикистана находился временно в Актюбинской области.

Ему нужно было попасть в Россию, но официально сделать это он не мог, так как ему был закрыт въезд в соседнюю страну.

«Тогда он решил попробовать пересечь казахстанско-российскую границу с паспортом своего родного брата. Казахстанские пограничники быстро раскрыли обман и установили, что иностранец предъявил чужой паспорт», — говорится в сообщении.

В итоге за попытку незаконно перечесть границу он предстал перед судом. Процесс проходил в суде Каргалинского района.

Суд приговорил иностранца к штрафу в 865 тысяч тенге. Также по приговору суда его выдворят из Казахстана.