В Хабаровске горел барак на Кооперативной

В Хабаровске пожарные потушили возгорание в нежилом деревянном бараке на улице Кооперативной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По предварительным данным, пламя охватило две квартиры. Огонь быстро распространился по второму этажу здания. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров — дальнейшее распространение огня бойцам МЧС удалось остановить примерно за полчаса.
В 17:43 пожарные ликвидировали открытое горение. После этого они приступили к проливке помещений и разбору конструкций, чтобы исключить повторное тление внутри деревянного здания.
Информация о пострадавших не поступала. На вызов привлекали 20 человек и 6 единиц техники.
