СК назвал причину взрыва на заправке в Пятигорске

Взрыв на автозаправочной станции в Пятигорске произошел в результате разгерметизации рукава и использования газового оборудования, которое не отвечает требованиям безопасности здоровья потребителей, сообщает управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.
Как рассказали в ведомстве, 16 мая на станции во время перекачки из газовоза в резервуар сжатого углекислого газа произошла его утечка «с последующим хлопком и возгоранием газо-воздушной смеси». В результате пострадали шесть человек.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Директор сети АЗС задержан.
В результате взрыва в домах, находящихся неподалеку от места происшествия, выбило стекла. Площадь пожара на заправочной станции на улице Ермолова составила 1 тыс. кв. м, для тушения огня сначала были привлечены 45 человек и 15 единиц техники, а также дополнительные машины для подвоза воды.
Тушение пожара в Пятигорске закончилось спустя 11 часов. В ликвидации ЧП приняли участие 60 человек с 29 единицами техники.