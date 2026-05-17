По состоянию на 17.00 воскресенья, 17 мая, количество задерживающихся поездов из Крыма сократилось до четырех. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».
Как сообщалось ранее, в субботу, 16 мая, движение по Крымскому мосту перекрыли. Ограничения действовали более 10 часов. По этой причине задержались в пути 12 пассажирских поездов. Далее их количество уменьшилось до восьми.
В настоящее время задерживаются четыре поезда. Два из них следуют в Санкт-Петербург, по одному — в Москву и Пермь. Время задержки составляет от 2,5 до 5,5 часа.
«Остальные поезда, которые задерживались 16 мая в связи в приостановкой движения на Крымском мосту, следуют графиком, либо прибыли на станции назначения», — говорится в сообщении.
При этом время задержки в пути может измениться.