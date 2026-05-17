17-летний подросток избил мужчину у кафе на улице Рождественской

Полицейские установили личность молодого человека, избившего мужчину на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Драка случилась возле бара ночью 16 мая.
Как выяснилось, агрессором оказался 17-летний нижегородец, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
В отношении родителя юноши составлен протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Степень вреда здоровью пострадавшего установит экспертиза.