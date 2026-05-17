Нижегородца обвинили в краже очков виртуальной реальности из ломбарда

В Нижнем Новгороде задержан 42‑летний житель Канавинского района по подозрению в краже очков виртуальной реальности из ломбарда. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Инцидент произошёл на проспекте Кораблестроителей: злоумышленник тайно похитил устройство стоимостью 29 990 рублей.
По данным полиции, подозреваемый ранее неоднократно судим. Похищенное он уже успел продать неизвестному лицу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
