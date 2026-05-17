Двое детей пострадали при столкновении автомобилей в Нижнем Новгороде

Двое детей попали в больницу в результате ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает УГИБДД России по Нижегородской области.
Авария произошла в воскресенье, 17 мая, в 12:30 на проспекте Гагарина в районе дома № 66.
34-летний водитель «Фольксвагена» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся перед ним «Хавал» под управлением 50-летнего мужчины.
В результате пострадали дети, которые находились в «Фольксвагене». 12-летний мальчик и 6-летняя девочка получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.