Двое детей пострадали при столкновении автомобилей в Нижнем Новгороде

12-летний мальчик и 6-летняя девочка доставлены в больницу.

Двое детей попали в больницу в результате ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает УГИБДД России по Нижегородской области.

Авария произошла в воскресенье, 17 мая, в 12:30 на проспекте Гагарина в районе дома № 66.

34-летний водитель «Фольксвагена» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся перед ним «Хавал» под управлением 50-летнего мужчины.

В результате пострадали дети, которые находились в «Фольксвагене». 12-летний мальчик и 6-летняя девочка получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.