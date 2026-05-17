В Эрмитаже рассказали подробности ЧП с усевшимся на трон посетителем с ножом

Как рассказали в Эрмитаже, мужчина зашел за ограждение, сел в тронное кресло и начал «зачитывать текст». Когда нарушителя попытались согнать, тот отреагировал агрессивно. Вскоре в зал прибыли сотрудники Росгвардии и службы безопасности музея. Правоохранители вывели из зала остальных посетителей, задержали нарушителя и отвезли его в 78-й отдел полиции.
«При задержании у него изъят небольшой “нож-танто”, который был спрятан в обуви.
Никто из посетителей или сотрудников музея не пострадал", — говорится в сообщении.
Сотрудники музея осмотрели тронное кресло и скамейку к нему, однако более детально состояние экспонатов изучат профильные специалисты музея.
В марте другой посетитель Эрмитажа решил посидеть на троне магистра Мальтийского ордена и в итоге повредил экспонат. Суд обязал его выплатить за это миллион рублей.