В Эрмитаже рассказали подробности ЧП с усевшимся на трон посетителем с ножом

Как рассказали в Эрмитаже, мужчина зашел за ограждение, сел в тронное кресло и начал «зачитывать текст». Когда нарушителя попытались согнать, тот отреагировал агрессивно. Вскоре в зал прибыли сотрудники Росгвардии и службы безопасности музея. Правоохранители вывели из зала остальных посетителей, задержали нарушителя и отвезли его в 78-й отдел полиции.