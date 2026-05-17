В Екатеринбурге загорелся пятиэтажный дом

Из пожара эвакуировались 70 человек, в том числе 15 детей.

Источник: Соцсети

В Екатеринбурге вечером 17 мая произошел крупный пожар. ЧП случилось в поселке Совхозный на улице Мостовой, 53А. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС Свердловской области, загорелись балконы.

— Пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о возгорании балконов в пятиэтажном жилом доме. Происходило горение балконов с 3-его по 5-ый этажи, открытое горение ликвидировано, площадь пожара 20 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Из здания до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 70 человек, в том числе 15 детей. Сотрудники МЧС спасли пять человек, из них трое детей. На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания.

До этого, 16 мая, случился пожар в Ревде. ЧП случилось на улице Интернационалистов. Тогда также обошлось без пострадавших, спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

