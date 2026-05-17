9 месяцев тайны: опубликованы свежие кадры с поисков семьи Усольцевых, исчезнувших на Белогорье

Спасатели прочесали курумники на высоте почти тысяча метров и прошли 12 квадратных километров леса. Семью не нашли. В середине мая специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда вернулись в Манско-Уярский округ, чтобы обследовать ранее недоступные участки тайги. На Кутурчинском Белогорье местами ещё лежит снег — полностью он сойдёт только к началу июня.15 мая спасатели проверили четыре крупных каменных россыпи на высоте почти тысяча метров, а также девять квадратных километров склона, по которому, предположительно, могли спускаться пропавшие. На следующий день зону поиска расширили: ещё 11 километров подъездов к тропам и 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Для передвижения по труднопроходимой местности использовали квадроциклы, которые доставляли на двух УАЗах. Несмотря на все усилия, обнаружить Сергея, Ирину и их дочь Арину, пропавших в сентябре 2025 года, пока не удалось. В Следственном комитете подчеркнули: это ещё не начало большой фазы поисков. Волонтёров не привлекали, следователи-криминалисты выезжали лишь для курирования процесса. Активная фаза начнётся не раньше конца мая — точной даты пока нет. Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов подтвердил, что масштабную операцию планируют развернуть в июне. У поисковиков будет всего несколько недель на эффективную работу после схода снега и до появления густой зелени.