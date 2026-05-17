В Эрмитаже рассказали о посетителе, усевшемся на трон с ножом-танто

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Посетитель, усевшийся в субботу на Большой императорский трон в Эрмитаже, декламировал при этом текст и имел с собой нож-танто, рассказали в пресс-центре музея по итогам произошедшего инцидента.

Источник: Sputnik.by

В музее произошедшее назвали «вооруженной провокацией». Инцидент случился в Георгиевском зале Зимнего дворца в день, когда вход в музей был бесплатным — накануне Международного дня музеев. Мужчина перелез через ограждение, сел в императорское тронное кресло и начал зачитывать вслух некий текст.

Когда сотрудники музея попытались остановить его, нарушитель проявил агрессию. В зал оперативно прибыли представители Службы безопасности Эрмитажа и сотрудники Росгвардии. По инструкции, из помещения были эвакуированы остальные посетители.

Злоумышленника задержали и доставили в 78-й отдел полиции.

«При задержании у него изъят небольшой “нож-танто”, который был спрятан в обуви», — сообщили в пресс-центре музея.

Этот тип холодного оружия отличается прочным клинком угловатой формы и происходит от традиционного японского короткого меча, который нередко в обиходе называют кинжалом самураев.

Никто из посетителей и сотрудников музея не пострадал. Сотрудниками музея был проведен первичный визуальный осмотр тронного кресла и скамьи. Более детальную оценку состояния экспонатов в музее проведут позже.