25 человек эвакуировали с неисправного парома на озере в Кокшетау

Кокшетау. 17 мая. КазТАГ — В Кокшетау спасатели эвакуировали 25 пассажиров с парома, который вышел из строя в акватории озера Копа, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: пресс-служба МЧС

«Спасатели МЧС эвакуировали 25 человек с неисправного парома. В городе Кокшетау во время патрулирования акватории озера Копа спасатели обнаружили неисправный паром, находившийся в 700 метрах от берега с пассажирами на борту», — говорится в сообщении в воскресенье.

Среди эвакуированных было 10 детей. Медицинская помощь никому из эвакуированных не потребовалась.

