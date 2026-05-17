На Украине недовольный хозяин электрокара натравил ТЦК на автомехаников

Как уточнил собеседник агентства, сотрудники ТЦК ворвались в автосервис и мобилизовали несколько механиков. Операция проводилась по заказу клиента, который остался неудовлетворённым обслуживанием своего дорогого авто.
Ранее в Ровно произошёл резонансный инцидент: водитель автомобиля BMW сбил сотрудника территориального центра комплектования во время конфликта на улице Малоривненской. Струдники ТЦК пытались вытащить мужчину из машины. В ответ он включил заднюю передачу и наехал на одного из представителей военкомата.
