Врио губернатора Белгородской области навестил в больнице пострадавших от атак ВСУ детей

Среди пострадавших — трёхлетняя Алиса, раненная при атаке дрона, и 14-летний Максим, пострадавший от взрыва в Шебекино. Оба ребёнка успешно перенесли операции и находятся в средней степени тяжести. Положительная динамика отмечается и у других пациентов: Елизавета, получившая осколочные ранения, завтра перейдет в реабилитацию, а двое братьев и Варвара, пострадавшая от баротравмы, также в удовлетворительном состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь, некоторые дети уже готовятся к выписке.