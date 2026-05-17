Гимнастка Аверина получила удар кулаком в голову на шоу «Сокровища императора»

Российская гимнастка Арина Аверина получила травму во время участия в реалити-шоу «Сокровища императора», которое транслирует телеканал ТНТ.
Между участниками двух команд произошел конфликт, из-за чего рэп-исполнитель Артем Качер и спортсмен Олег Яровинский подрались. В этот момент мимо проходила Аверина и случайно получила от мужчин удар в ухо.
Чемпионка расплакалась от боли и обиды. Певица Виктория Дайнеко и другие участницы проекта принялись утешать гимнастку. Другие мужчины попытались разнять Качера и Яровинского, однако у них не получилось это сделать. В итоге конфликтующие стороны успокоились сами.
Российская актриса Яна Кошкина также решилась на участие в шоу «Сокровища императора». Однако в поездку знаменитость отправилась не одна, а вместе с мамой Маргаритой. Позже артистка призналась, что изначально хотела взять с собой сестру.
Во второй серии нового сезона этого шоу ведущий Михаил Галустян впервые в истории программы нарушил правила и пошел самостоятельно проходить испытание, поскольку его взяли «на слабо».