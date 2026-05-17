В Эрмитаже инцидент с посетителем на троне назвали вооружённой провокацией

Напомним, что в Георгиевском зале Эрмитажа вооружённый ножом предприниматель из Ленинградской области забрался на Большой императорский трон и начал угрожать сотрудникам музея. Мужчина перешагнул через верёвочное ограждение и уселся на кресло. Смотрительница потребовала покинуть экспонат, однако нарушитель в ответ вытащил нож и начал размахивать оружием. Вывести мужчину удалось только при помощи сотрудников Росгвардии, при этом бизнесмен оказывал сопротивление при задержании.