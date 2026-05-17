В Мексике десять человек погибли в результате вооруженного нападения

В мексиканской Пуэбле неизвестные расстреляли семью из 10 человек.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 17 мая — РИА Новости. Десять человек, включая несовершеннолетнюю, погибли в результате вооруженного нападения в муниципалитете Теуицинго мексиканского штата Пуэбла, сообщили местные власти.

«Сообщается о гибели десяти человек, среди них шесть мужчин, три женщины и несовершеннолетняя, которые, предположительно, подверглись нападению со стороны вооруженных лиц», — говорится в сообщении министерства общественной безопасности штата Пуэбла.

По данным местных СМИ, нападение произошло в ночь на воскресенье на ранчо в населенном пункте Тескалапа в районе Миштека-Поблана. Вооруженная группа проникла на территорию ранчо и открыла огонь по находившимся там людям, все погибшие были членами одной семьи.

Расследование произошедшего и поиски нападавших совместно ведут полиция штата, муниципальная полиция, министерство обороны, национальная гвардия и прокуратура штата.

