В Мексике десять человек погибли в результате вооруженного нападения

МЕХИКО, 17 мая — РИА Новости. Десять человек, включая несовершеннолетнюю, погибли в результате вооруженного нападения в муниципалитете Теуицинго мексиканского штата Пуэбла, сообщили местные власти.
«Сообщается о гибели десяти человек, среди них шесть мужчин, три женщины и несовершеннолетняя, которые, предположительно, подверглись нападению со стороны вооруженных лиц», — говорится в сообщении министерства общественной безопасности штата Пуэбла.
По данным местных СМИ, нападение произошло в ночь на воскресенье на ранчо в населенном пункте Тескалапа в районе Миштека-Поблана. Вооруженная группа проникла на территорию ранчо и открыла огонь по находившимся там людям, все погибшие были членами одной семьи.
Расследование произошедшего и поиски нападавших совместно ведут полиция штата, муниципальная полиция, министерство обороны, национальная гвардия и прокуратура штата.