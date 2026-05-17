Эрмитаж заявил о «вооружённой провокации» после инцидента с троном

Государственный Эрмитаж назвал «вооружённой провокацией» действия посетителя, который сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале Зимнего дворца. Об этом говорится в официальном заявлении музея.
По данным музея, мужчина прошёл за ограждение, занял тронное кресло и начал зачитывать текст. Сотрудники попытались остановить его, однако посетитель, как утверждается, повёл себя агрессивно.
После задержания у мужчины обнаружили нож танто, спрятанный в обуви. В операции участвовали сотрудники Росгвардии совместно со службой безопасности музея.
Инцидент произошёл 17 мая в Георгиевском зале Зимнего дворца. Информация о возможном возбуждении уголовного дела пока не приводилась.
В Эрмитаже напомнили, что это уже не первый подобный случай. Весной 2025 года другой посетитель сел на трон императора Павла I, а после замечания сотрудницы музея встал ногами на подножную скамью. Тогда экспонат получил повреждения: деформировалось сиденье и пострадала бархатная обивка. Суд обязал мужчину выплатить более 847 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.
В музее подчеркнули, что после последних инцидентов меры безопасности и контроль за соблюдением правил посещения в залах с особо ценными экспонатами были усилены, включая постоянное взаимодействие службы охраны с сотрудниками Росгвардии.
Читайте также: Новая версия Су-57 прошла этап наземных испытаний с проруливанием.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.