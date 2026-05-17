Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрмитаж заявил о «вооружённой провокации» после инцидента с троном

Государственный Эрмитаж назвал «вооружённой провокацией» действия посетителя, который сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале Зимнего дворца.

Государственный Эрмитаж назвал «вооружённой провокацией» действия посетителя, который сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале Зимнего дворца. Об этом говорится в официальном заявлении музея.

По данным музея, мужчина прошёл за ограждение, занял тронное кресло и начал зачитывать текст. Сотрудники попытались остановить его, однако посетитель, как утверждается, повёл себя агрессивно.

После задержания у мужчины обнаружили нож танто, спрятанный в обуви. В операции участвовали сотрудники Росгвардии совместно со службой безопасности музея.

Инцидент произошёл 17 мая в Георгиевском зале Зимнего дворца. Информация о возможном возбуждении уголовного дела пока не приводилась.

В Эрмитаже напомнили, что это уже не первый подобный случай. Весной 2025 года другой посетитель сел на трон императора Павла I, а после замечания сотрудницы музея встал ногами на подножную скамью. Тогда экспонат получил повреждения: деформировалось сиденье и пострадала бархатная обивка. Суд обязал мужчину выплатить более 847 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.

В музее подчеркнули, что после последних инцидентов меры безопасности и контроль за соблюдением правил посещения в залах с особо ценными экспонатами были усилены, включая постоянное взаимодействие службы охраны с сотрудниками Росгвардии.

Читайте также: Новая версия Су-57 прошла этап наземных испытаний с проруливанием.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.