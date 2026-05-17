Эрмитаж заявил о «вооружённой провокации» после инцидента с троном

В Эрмитаже напомнили, что это уже не первый подобный случай. Весной 2025 года другой посетитель сел на трон императора Павла I, а после замечания сотрудницы музея встал ногами на подножную скамью. Тогда экспонат получил повреждения: деформировалось сиденье и пострадала бархатная обивка. Суд обязал мужчину выплатить более 847 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.