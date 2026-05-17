Неизвестные расстреляли семью из 10 человек в Мексике

Ранее сообщалось, что стрельба на Национальном молле в Вашингтоне привела к ранению двух человек, инцидент развернулся в нескольких минутах ходьбы от Белого дома. Агенты в штатском заметили у прохожего огнестрельное оружие. При попытке заговорить с ним злоумышленник бросился бежать и открыл огонь в сторону сотрудников. Те произвели ответные выстрелы, в результате нападавший получил ранение и был доставлен в больницу.