МЧС: В Ульяновске загорелись нефтепродукты на площади 500 кв.м

В Ульяновске загорелись здание площадью 72 квадратных метра и расположенные рядом нефтепродукты. Об этом сообщило региональное МЧС РФ в мессенджере «Макс».
«В Инженерном проезде в Заволжском районе Ульяновска происходит горение здания размером 6 на 12 метров, рядом со зданием горят нефтепродукты на открытой территории на 500 квадратных метра», — говорится в публикации.
В ведомстве подчеркнули, что подразделения пожарной охраны прибыли на место происшествия.
Как писал сайт KP.RU, к ночи 17 мая пожарные полностью ликвидировали возгорание, которое началось днем в субботу, 16 мая, на АЗС в Пятигорске. Пожар возник при разгрузке газовоза. Возгорание зафиксировали после мощного взрыва. В МЧС по Ставропольскому краю отметили, что огонь удалось потушить благодаря слаженной работе специалистов ведомства. Также известно, что при пожаре пострадали шесть человек.