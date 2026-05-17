МЧС: В Ульяновске загорелись нефтепродукты на площади 500 кв.м

Как писал сайт KP.RU, к ночи 17 мая пожарные полностью ликвидировали возгорание, которое началось днем в субботу, 16 мая, на АЗС в Пятигорске. Пожар возник при разгрузке газовоза. Возгорание зафиксировали после мощного взрыва. В МЧС по Ставропольскому краю отметили, что огонь удалось потушить благодаря слаженной работе специалистов ведомства. Также известно, что при пожаре пострадали шесть человек.