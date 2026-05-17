Пригородные поезда Курского направления МЖД следуют с отклонением от графика

Пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с отклонением от графика в сторону Москвы и области. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщила пресс-служба МЖД.
Ранее по техническим причинам на перегоне Красный Строитель — Царицыно пригородный поезд № 7 250 Подольск — Нахабино совершил вынужденную остановку.
— На время оказания помощи поезда в сторону Москвы следовали по соседнему пути без остановок на участке Красный Строитель — Москворечье, — говорится в сообщении.
В Telegram-канале МЖД принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства и отметили, что делают все необходимое для введения поездов в график.
Ранее несколько пригородных электричек задерживались на Ярославском направлении МЖД. Причиной стала техническая неисправность, из-за которой один из составов совершил вынужденную остановку. Инцидент произошел на перегоне Щелково — Чкаловское.