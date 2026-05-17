Мужчину обвинили в жестоком обращении с трупом тяжело больной девушки

23-летнюю Карен Холлис нашли мертвой со следами надругательства в штате Алабама.

Источник: Аргументы и факты

Пропавшую в США 23-летнюю Карен Холлис нашли мертвой, по подозрению в надругательстве над ее трупом арестовали Рэндалла Дежурни, пишет журнал People, статью которого перевел aif.ru.

По данным издания, Холлис пропала 8 мая, в последний раз ее видели на 43-й авеню в Нортпорте, в штате Нью-Йорк. 16 мая родственники и друзья нашли ее останки в округе Грин, в штате Алабама. Известно, что девушка страдала заболеванием, которое могло повлиять на ее способность принимать решения.

В управлении шерифа округа Таскалуса (TCSO) сообщили, что по подозрению в надругательстве над трупом задержали Рэндалла Дежурни, он находится под стражей с возможностью освобождения под залог в 15 000 долларов. На данный момент дополнительная информация о Дежурни не разглашается.

«В зависимости от результатов вскрытия и установления причины и обстоятельств смерти могут быть предъявлены дополнительные обвинения или они могут быть ужесточены», — заявили в управлении шерифа округа Тауншип.

Ранее сообщалось, что в Индии уволенный уборщик жестоко расправился с дочерью своего бывшего начальника. Молодой человек был зависим от онлайн-игр и часто занимал деньги у других работников семьи, но долги не отдавал.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше