Мужчину обвинили в жестоком обращении с трупом тяжело больной девушки

Пропавшую в США 23-летнюю Карен Холлис нашли мертвой, по подозрению в надругательстве над ее трупом арестовали Рэндалла Дежурни, пишет журнал People, статью которого перевел aif.ru.
По данным издания, Холлис пропала 8 мая, в последний раз ее видели на 43-й авеню в Нортпорте, в штате Нью-Йорк. 16 мая родственники и друзья нашли ее останки в округе Грин, в штате Алабама. Известно, что девушка страдала заболеванием, которое могло повлиять на ее способность принимать решения.
В управлении шерифа округа Таскалуса (TCSO) сообщили, что по подозрению в надругательстве над трупом задержали Рэндалла Дежурни, он находится под стражей с возможностью освобождения под залог в 15 000 долларов. На данный момент дополнительная информация о Дежурни не разглашается.
«В зависимости от результатов вскрытия и установления причины и обстоятельств смерти могут быть предъявлены дополнительные обвинения или они могут быть ужесточены», — заявили в управлении шерифа округа Тауншип.
Ранее сообщалось, что в Индии уволенный уборщик жестоко расправился с дочерью своего бывшего начальника. Молодой человек был зависим от онлайн-игр и часто занимал деньги у других работников семьи, но долги не отдавал.