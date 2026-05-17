Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ульяновске ликвидировали открытое горение в здании рядом с ТЭЦ-2

В Ульяновске пожарные расчёты локализовали и ликвидировали открытое горение в техническом здании рядом с ТЭЦ-2. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Источник: Life.ru

«В 19:29 17.05.2026 в ОДС ГУ МЧС России по Ульяновской области поступила информация о том, что произошло возгорание здания на территории предприятия по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный. В 21:08 локализация. В 22:23 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Напомним, в Заволжском районе Ульяновска загорелось техническое здание, рядом с которым на открытой территории разлились и вспыхнули нефтепродукты. Пожар охватил здание размером 6 на 12 метров. Огонь распространился на 500 квадратных метров. Предварительно установлено, что загорелось трансформаторное масло в техническом помещении. Пострадавших нет. Специалисты считают, что причиной возгорания стала аномальная жара.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше