В Китае произошло мощное землетрясение

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5, обнаружил aif.ru на мониторинговом сайте Earthquakelist.
По данным онлайн-ресурса, который предоставляет информацию о землетрясениях, происходящих в мире, эпицентр подземных толчков зафиксирован в 24 километрах от города Лючжоу в горокруге Гуанси в 16:21 по UTC (в 19:21 по мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Сообщается, что подземные толчки почувствовали два человека в Лючжоу, один в Няньнине, один в Гуйлине и один в Пумяо. Данных о жертвах или разрушениях пока нет.
Напомним, 23 февраля в уезде Вэйли района Синьцзян в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1.