Американские истребители столкнулись на авиашоу и разбились

Два истребителя ВВС США столкнулись во время показательных полётов на авиашоу Gunfighter Skies на базе ВВС Маунтин-Хоум в штате Айдахо, сообщает Times Now. После столкновения самолёты рухнули и взорвались.

Столкновение произошло в ходе демонстрационного полёта. На опубликованных кадрах видно, как два боевых самолёта сближаются, после чего происходит удар в воздухе и падение техники на землю с последующим взрывом.

По данным очевидцев, находившиеся на борту четыре члена экипажа успели катапультироваться.

Официальных сообщений о пострадавших на момент публикации не поступало.

Два истребителя выполняли полёты в рамках программы авиашоу Gunfighter Skies, которое проходило на территории одной из крупнейших авиабаз ВВС США в регионе.

Обстоятельства столкновения уточняются. Военные службы и организаторы мероприятия устанавливают детали произошедшего и анализируют данные о ходе полёта и действиях экипажей.

