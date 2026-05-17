На придомовой парковке в Энергодаре сдетонировал БПЛА ВСУ, пострадавших нет

В Энергодаре беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдетонировал на придомовой парковке. Инцидент произошёл в четвёртом микрорайоне города на стоянке в одном из дворов на улице Набережная. Об атаке сообщил глава города Максим Пухов.

На фото с места происшествия видны повреждённые автомобили, выбитые окна и осколки на территории двора. По предварительным данным, дрон взорвался после падения в дорожное покрытие рядом со стоянкой.

«Беспилотник самолётного типа сдетонировал в дорожное покрытие в четвёртом микрорайоне на стоянке в одном из дворов на улице Набережная. В результате атаки повреждены порядка 15 окон в многоквартирных домах и около 8 гражданских автомобилей. Пострадавших нет», — написал Пухов в своём телеграм-канале.

По информации городских властей, после взрыва на месте начали работу экстренные службы. Специалисты осмотрели территорию двора и зафиксировали повреждения жилых домов и машин. Глава города также предупредил жителей о риске повторных атак со стороны ВСУ. Власти призвали граждан сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Ранее украинский дрон нанёс удар по одному из корпусов детского сада № 10 на улице Комсомольской в Энергодаре. После удара в здании выбило окна. На территории учреждения остались фрагменты беспилотника и следы возгорания. По данным городских властей, в момент атаки детей и сотрудников в корпусе не было, поскольку помещение не использовали для учебного процесса.

