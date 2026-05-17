В Энергодаре беспилотник ВСУ сдетонировал на стоянке

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Беспилотник ВСУ сдетонировал на стоянке в одном из дворов в Энергодаре Запорожской области, есть повреждения, никто не пострадал, сообщил глава города Максим Пухов.
«В этот раз беспилотник самолетного типа сдетонировал в дорожное покрытие в четвертом микрорайоне на стоянке в одном из дворов… Пострадавших нет», — написал мэр в своем канале на платформе «Макс».
Он уточнил, что было повреждено порядка 15 окон в многоквартирных домах и около восьми гражданских автомобилей.