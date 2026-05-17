В Энергодаре беспилотник ВСУ взорвался на парковке

В четвертом микрорайоне Энергодара на улице Набережной украинский беспилотник самолетного типа сдетонировал на придомовой парковке. Повреждены около 15 окон в многоквартирных домах и восемь автомобилей.

Источник: Аргументы и факты

В Энергодаре Запорожской области беспилотник Вооруженных сил Украины взорвался на парковке во дворе жилых домов, сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале.

По словам мэра, беспилотник самолетного типа сдетонировал в дорожное покрытие на стоянке в четвертом микрорайоне на улице Набережная.

В результате атаки повреждены порядка 15 окон в многоквартирных домах и около восьми гражданских автомобилей. Никто не пострадал.

Пухов отметил, что опасность повторных атак со стороны ВСУ сохраняется. Это уже второй удар по гражданским объектам Энергодара за сутки.

Ранее ракеты угрожали Тульской области больше часа среди ночи 17 мая.