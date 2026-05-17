В Энергодаре беспилотник ВСУ взорвался на парковке

В Энергодаре Запорожской области беспилотник Вооруженных сил Украины взорвался на парковке во дворе жилых домов, сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале.
По словам мэра, беспилотник самолетного типа сдетонировал в дорожное покрытие на стоянке в четвертом микрорайоне на улице Набережная.
В результате атаки повреждены порядка 15 окон в многоквартирных домах и около восьми гражданских автомобилей. Никто не пострадал.
Пухов отметил, что опасность повторных атак со стороны ВСУ сохраняется. Это уже второй удар по гражданским объектам Энергодара за сутки.
