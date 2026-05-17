Аварийные отключения света повторно затронули большую часть Запорожской области

Аварийные отключения энергоснабжения повторно затронули значительную часть Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».
Глава региона отметил, что критическая инфраструктура действует в рабочем режиме. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения, подчеркнул Балицкий.
17 мая в Запорожской области продолжалось восстановление электроснабжения, которое отключили в большинстве районов. По словам губернатора, на территории региона продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника. Отключения затронули значительную часть области, добавил он.