Аварийные отключения света повторно затронули большую часть Запорожской области

17 мая в Запорожской области продолжалось восстановление электроснабжения, которое отключили в большинстве районов. По словам губернатора, на территории региона продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника. Отключения затронули значительную часть области, добавил он.