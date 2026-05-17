В Тюмени водитель автобуса погибла при попытке остановить транспорт

Ранее в Сургуте водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. ДТП произошло днём 17 мая на улице Крылова. На опубликованных кадрах видно, как легковой автомобиль на скорости сбивает ребёнка во время перехода дороги. От удара мальчика отбросило на несколько метров. После этого его тело вылетело на встречную полосу и упало на проезжей части. За рулём автомобиля «Шевроле» находился 54-летний водитель. Предварительно, он не пропустил школьника на нерегулируемом пешеходном переходе.