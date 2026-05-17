Idaho Statesman: в США в небе над авиабазой ВВС столкнулись два военных самолета

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. В США два военных самолета столкнулись в воздухе в воскресенье на авиабазе ВВС Маунтин-Хоум в штате Айдахо, сообщает издание Idaho Statesman.
По его сведениям, два самолета EA-18G — модификации истребителей-бомбардировщиков F/A-18F — столкнулись в небе во время проходившего на базе авиашоу Gunfighters Skies.
Как указывает издание, диктор сообщил о том, что экипажам самолетов удалось катапультироваться. Отмечается, что в районе места происшествия виден густой черный дым. После инцидента авиабаза была закрыта, к месту происшествия направлены экстренные службы. Информации о причинах произошедшего, а также состоянии здоровья членов экипажей пока не приводится.
Отмечается, что это авиашоу проводилось впервые за восемь лет после того, как на мероприятии 2018 года погиб дельтапланерист.