В Запорожской области произошли повторные аварийные отключения электричества

Ранее в Энергодаре Запорожской области произошла повторная атака беспилотного летательного аппарата, в результате которой линия электроснабжения получила новые повреждения. В администрации города отметили, что восстановительные работы продолжаются, однако называть конкретные сроки их завершения пока преждевременно.