В Запорожской области произошли повторные аварийные отключения электричества

Балицкий подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме. По словам губернатора, энергетики принимают меры, направленные на скорейшее восстановление электроснабжения.
Ранее в Энергодаре Запорожской области произошла повторная атака беспилотного летательного аппарата, в результате которой линия электроснабжения получила новые повреждения. В администрации города отметили, что восстановительные работы продолжаются, однако называть конкретные сроки их завершения пока преждевременно.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.