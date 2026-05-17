Бастрыкин затребовал доклад после нападения бультерьера на девочку в Татарстане

Напомним, бультерьер напал на 12-летнюю школьницу в Нижнекамске во время прогулки. Инцидент произошёл во время прогулки школьницы, когда на неё внезапно напал бультерьер, находившийся без контроля владельца. Очевидцы утверждают, что подруги девочки пытались привлечь внимание взрослых, однако помощи в момент атаки они не получили. После нападения животное причинило ребёнку серьёзные травмы, включая повреждения лица и уха, также пострадал зуб.