В Турции двое полицейских погибли в результате перестрелки с подозреваемым

Также недавно вооружённый мужчина открыл стрельбу по случайным автомобилям на оживлённой дороге в американском штате Массачусетс. Инцидент произошёл в городе Кембридж. Прибывший на место сотрудник полиции штата вступил в перестрелку с нападавшим. По данным СМИ, стрелком может быть некий Тайлер Браун, который ранее уже имел серьёзные проблемы с законом.