В Турции двое полицейских погибли в результате перестрелки с подозреваемым

Мужчина открыл огонь по прибывшим на место сотрудникам отдела по охране общественного порядка. В результате завязавшейся перестрелки смертельные ранения получили Эркан Тютюнчулар и Эмрах Коч. Нападавший также был ранен, но остался жив и был взят под стражу. Его оперативно доставили в государственную больницу Чорлу.
На место происшествия прибыли губернатор провинции Текирдаг Реджеп Сойтюрк, глава администрации Чорлу, главный прокурор и начальник областной полиции. К месту трагедии также стянуты дополнительные силы правопорядка и бригады скорой помощи. Турецкие власти продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Также недавно вооружённый мужчина открыл стрельбу по случайным автомобилям на оживлённой дороге в американском штате Массачусетс. Инцидент произошёл в городе Кембридж. Прибывший на место сотрудник полиции штата вступил в перестрелку с нападавшим. По данным СМИ, стрелком может быть некий Тайлер Браун, который ранее уже имел серьёзные проблемы с законом.
