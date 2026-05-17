Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области 13-летний подросток утонул в озере Малибу

В Володарске Нижегородской области в озере Малибу утонул 13-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Источник: Life.ru

«В Володарском м.о., г. Володарск, озеро Малибу водолазной группой ПРПСО МЧС России (5 человек, 1 единица техники) из воды извлечено тело погибшего ребёнка. Обстоятельства происшествия уточняются», — говорится в заявлении ведомства.

После гибели ребёнка следственный отдел по Дзержинску СУ СК России по Нижегородской области организовал доследственную проверку. При осмотре погибшего признаков криминального характера не выявлено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии. По предварительным данным подросток хотел переплыть озеро, однако вскоре скрылся под водой и не появился на поверхности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СК.

Региональная прокуратура взяла под контроль расследование гибели ребёнка. Прокурор Володарского района Никита Белоусов приезжал на место происшествия. Начата проверка соблюдения законов о защите детей от безнадзорности и правонарушений.

А ранее в Башкирии следственные органы начали расследование обстоятельств гибели полуторагодовалого ребёнка, тело которого нашли в реке Ай после поисков. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о безвестном исчезновении малолетнего. По предварительным данным, ребёнок остался без присмотра, дошёл до берега реки и упал в воду. В рамках расследования также проверят действия законных представителей ребёнка.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше