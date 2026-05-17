Машину попытались встроить в кортеж Трампа на шоссе в США

Полиция в США остановила автомобиль, который пытался выехать на шоссе и встроиться в движение вместе с кортежем президента США Дональда Трампа, сообщает пресс-пул американского лидера. Инцидент произошёл во время его передвижения по дороге.

По данным пресс-пула, водитель попытался выехать на трассу в момент прохождения президентского кортежа и оказался остановлен полицейскими. Дополнительные детали о личности водителя и причинах его действий не раскрываются.

Известно, что в момент происшествия американский президент направлялся в гольф-клуб в пригороде Вашингтона. Передвижение проходило в сопровождении охраны и сил безопасности. Информация о дальнейшей судьбе водителя не уточняется.

Отдельно отмечается, что кортежи действующего президента США сопровождаются усиленными мерами безопасности, включая координацию полиции и Секретной службы, которая отвечает за охрану первых лиц государства и контроль маршрутов движения.

Также ранее сообщалось о ряде инцидентов с безопасностью вокруг публичных мероприятий с участием Трампа, включая случаи, которые следственные органы квалифицировали как покушения, однако их обстоятельства продолжают изучаться.

