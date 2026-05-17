Появились кадры столкновения двух истребителей в небе над США

В Сети опубликовали кадры столкновения двух истребителей на авиашоу Gunfighter Skies в США.

Появились кадры столкновения в небе над Соединенными Штатами двух военных самолетов, их опубликовала русская служба Гостелерадио Ирана ParsToday.

На кадрах — истребители взрезаются друг в друга, затем падают вниз, после чего раздается мощный взрыв.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 17 мая, на авиашоу Gunfighter Skies на базе Маунтин-Хоум в штате Айдахо. Столкнулись: истребитель F/A-18 Super Hornet и самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

По предварительным данным, экипаж успел катапультироваться.

