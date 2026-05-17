Браконьера осудили в Нижегородской области за убийство беременной лосихи

Было установлено, что в темное время суток, предшествующей ночью, а именно с 19 на 20 февраля минувшего года, некий Рудольф К., находясь в компании других лиц, совершил противозаконную охоту на лосей. Представителями Госохотнадзора был остановлен транспорт, в котором находились туши дикого лося-самца и стельной лосихи. Причиненный государству ущерб оценивается в 640 тысяч рублей, который обвиняемый полностью компенсировал.