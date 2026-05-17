Браконьера осудили в Нижегородской области за убийство беременной лосихи

В Нижегородской области гражданин понес наказание за браконьерскую деятельность. Соответствующая информация поступила из пресс-службы судебных органов региона.
Было установлено, что в темное время суток, предшествующей ночью, а именно с 19 на 20 февраля минувшего года, некий Рудольф К., находясь в компании других лиц, совершил противозаконную охоту на лосей. Представителями Госохотнадзора был остановлен транспорт, в котором находились туши дикого лося-самца и стельной лосихи. Причиненный государству ущерб оценивается в 640 тысяч рублей, который обвиняемый полностью компенсировал.
По данному инциденту было инициировано уголовное разбирательство по статье, предусматривающей ответственность за незаконную охоту (часть 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации). На судебном заседании подсудимый свою причастность к преступлению отрицал, утверждая, что обнаружил убитых животных случайно.
13 мая Балахнинский городской суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, предоставив рассрочку на десять месяцев с ежемесячными платежами. Вынесенное решение пока не вступило законную силу.
Ранее двух лосят спасли от нападения собак в Нижегородской области.