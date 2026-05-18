СК проводит проверку после гибели девочек в реке на Псковщине

В Псковской области следователи устанавливают обстоятельства гибели двух 8-летних девочек, тела которых были обнаружены в акватории реки Великой в районе деревни Мольгино Палкинского района, сообщает СУ СК России по региону. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, вечером 17 мая 2026 года две школьницы во время прогулки у берега реки упали в воду и не смогли выбраться. Их тела позднее были обнаружены и извлечены водолазами поисково-спасательного отряда Пскова.

Следователи Островского межрайонного следственного отдела проводят осмотр места происшествия и комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.

К работе подключены следователи-криминалисты, которые изучают условия на участке берега, где произошёл инцидент, а также возможные факторы, повлиявшие на безопасность детей в прибрежной зоне. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

