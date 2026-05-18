Косой хулиган: В Венгрии заяц устроил ДТП с электросамокатом

Венгерский город Сазхаломбатта, расположенный неподалёку от Будапешта, стал местом необычного дорожного происшествия. Местный житель Даниел Ковач, передвигавшийся на электрическом самокате, столкнулся с зайцем, который неожиданно выскочил на проезжую часть. Об этом передаёт телеканал Tények.

Источник: Life.ru

Заяц сбил самокатчика в Венгрии. Видео © X / brane mijatovic.

По словам пострадавшего, в момент столкновения он двигался со скоростью около 35 километров в час.

«Мы столкнулись, когда он был на уровне моей головы. Я держал руль, но отпустил его, когда упал на землю. И я просто удивился, что такое вообще возможно», — рассказал Ковач.

На опубликованных кадрах видно, как ушастый зверь стремительно выбежал на дорогу и прыгнул прямо в лицо молодому человеку. Благодаря защитному шлему и экипировке мужчина отделался лишь ссадинами и царапинами при падении на асфальт. Сам же виновник инцидента быстро поднялся на ноги и умчался обратно в поле.

Член охотничьей палаты Венгрии Аттила Фельдвари пояснил, что в состоянии стресса зайцы способны совершать прыжки в высоту до пяти метров и развивать скорость до 70 километров в час. По его предположению, животное не смогло правильно оценить, откуда исходит угроза, и поэтому прыгнуло прямо на движущийся объект.

Ранее в канадской провинции Альберта лиса украла сосиски для хот-догов и скрылась с добычей. Инцидент произошёл 11 мая около полудня на перевале Кроуснест. В полицию поступило сообщение о краже принадлежностей для барбекю. После этого сотрудники выехали на место в поисках подозреваемого.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

