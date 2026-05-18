На юге Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая произошло землетрясение. Как передаёт агентство Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмических сетей (CENC), сила подземных толчков составила 5,2. В публикации говорится, что эпицентр находился в районе Люнань города Лючжоу.

Источник: Life.ru

«Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Люнань города Лючжоу», — сказано в заявлении. Землетрясение было зафиксировано в 00:21 по пекинскому времени (19:21 мск в воскресенье). Очаг залегал на глубине восьми километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент отсутствует.

Также поздним вечером 13 мая на юге Новосибирской области сработали сейсмодатчики. В Искитимском районе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр природного явления находился в 4 километрах от села Калиновка. Подземные толчки были зарегистрированы в 23:10 по местному времени (19:10 мск).

