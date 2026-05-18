На юге Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

Также поздним вечером 13 мая на юге Новосибирской области сработали сейсмодатчики. В Искитимском районе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр природного явления находился в 4 километрах от села Калиновка. Подземные толчки были зарегистрированы в 23:10 по местному времени (19:10 мск).