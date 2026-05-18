Две восьмилетние девочки утонули в реке в Псковской области

В Псковской области проводят проверку по факту гибели двух малолетних девочек в акватории реки Великой. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области.
Трагедия произошла вечером 17 мая 2026 года вблизи деревни Мольгино Палкинского района. По предварительным данным, две восьмилетние девочки во время прогулки вдоль берега реки упали в воду и утонули. Тела детей обнаружили и извлекли из водоема водолазы поисково-спасательного отряда Пскова.
— В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.
Трое подростков ушли гулять и не вернулись 7 марта. На их поиски выдвинулись спасатели, водолазы, а также добровольцы отряда «ЛизаАлерт». 11 марта нашли тело одного из пропавших мальчиков. Его обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где дети провалились под лед. Спустя два дня спасатели нашли тело второго мальчика. Позже спасатели обнаружили тело третьего ребенка 17 марта. Девочку нашли в 10 километрах от места, где дети провалились под лед.