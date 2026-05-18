В Псковской области в реке утонули две девочки

Две девочки восьми лет упали в реку недалеко от деревни Мольгино в Псковской области и утонули, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
Инцидент произошёл вечером 17 мая. Согласно предварительной информации, девочки гуляли вдоль берега и упали в воду. Водолазы поисково-спасательного отряда города Пскова нашли тела детей и извлекли из реки.
«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двоих малолетних в акватории реки Великой вблизи деревни Мольгино Палкинского района», — отметило подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.
Следователи и криминалисты осматривают место случившегося. СК РФ проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, 13 мая сообщалось, что в Иркутске 10-летний мальчик оступился и упал в реку при попытке сфотографироваться на камеру телефона. Его унесло течением. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Спасатели и полиция начали поиски мальчика.