Вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 5 км вслед за Шивелучем

Вулкан Безымянный, расположенный на Камчатке, в понедельник утром произвел мощный выброс пепла, подняв его на высоту до 5 км над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.