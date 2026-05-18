Вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 5 км вслед за Шивелучем

Вулкан Безымянный, расположенный на Камчатке, в понедельник утром произвел мощный выброс пепла, подняв его на высоту до 5 км над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Согласно информации экспертов, горячие лавины продолжают сходить с фронтов лавовых потоков на лавовом куполе вулкана. Столб газа, пара и пепла, образовавшийся в результате извержения, направляется к юго-востоку от Безымянного. Вулканологи предсказывают, что в течение суток возможны новые выбросы пепла на высоту до 15 км.
В связи с активностью вулкана установлен оранжевый код авиационной опасности, что указывает на потенциальные угрозы для воздушного движения в регионе.
Стоит отметить, что в тот же день соседний вулкан Шивелуч также проявил активность, выбросив столб пепла на высоту до 6,5 км.
Безымянный считается одним из самых активных вулканов мира и находится примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, его высота составляет 2882 метра. Специалисты продолжают внимательно следить за ситуацией и предупреждают местное население о возможных последствиях извержений.
Ранее на полуострове активизировалась Ключевская группа вулканов.