Жители дома в Хабаровске через суд добились сноса гаража во дворе

В Хабаровске собственники многоквартирного дома через суд добились сноса гаража во дворе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жильцы на общем собрании решили арендовать гаражи у их владельцев за ежемесячную плату. Однако собственник отказался платить, и жильцы подали коллективный иск в суд. Они утверждали, что на месте гаража планируют построить спортивную площадку.
В суде владелец гаража заявил, что живет в аварийном доме, который должны расселить только в 2030 году. Он планировал перевезти гараж после того, как переедет. Тем не менее, он готов заключить договор аренды и платить за использование гаража.
— Суд обязал освободить придомовую территорию от гаража в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу. За каждый месяц неисполнения судебного акта с ответчика взыскана судебная неустойка в размере 1 000 рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
