Состояние пилотов столкнувшихся в США истребителей оценивают как стабильное

Члены экипажей двух американских истребителей, столкнувшихся во время авиашоу в штате Айдахо, находятся в стабильном состоянии. Инцидент произошёл в районе авиабазы Маунтин-Хоум. Об этом сообщили представители базы ВВС США.

Источник: Life.ru

После столкновения начался пожар. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и локализовали возгорание. По предварительным данным, всем членам экипажей удалось катапультироваться.

«Члены экипажей, причастных к инциденту, находятся в стабильном состоянии. Пожар локализован», — говорится в сообщении авиабазы.

Напомним, в показательном выступлении участвовали Boeing F/A-18E/F Super Hornet и Boeing EA-18G Growler. После столкновения авиабаза была закрыта. Происшествие произошло во второй день авиасалона. Gunfighter Skies — ежегодное авиационное мероприятие, которое проходит на базе Маунтин-Хоум к юго-востоку от города Бойсе.

